Code oranje voor brandgevaar in Oost-Vlaamse natuurgebieden en in drie andere provincies

Het Agentschap Natuur en Bos waarschuwt met code oranje voor brandgevaar in de natuurgebieden in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Enkel voor de natuurgebieden in West-Vlaanderen geldt code geel. Omdat het de komende dagen zonnig en droog blijft, is het brandgevaar groter, vooral in de open natuur. Daarom wordt de waarschuwingscode verhoogd. Natuur en Bos vraagt om extra voorzichtig te zijn: niet roken en hou kinderen goed in de gaten. Vuur maken is sowieso verboden. De boswachters en de brandweer houden alles extra goed in de gaten.