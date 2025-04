Zes Michelin-sterren in onze regio, waarvan helft in het Waasland

Een tip voor wie graag eens lekker gaat eten in een sterrenrestaurant. Want die kan in onze regio daarvoor terecht op zes adressen. Da's er wel eentje minder dan vorig jaar. Er zijn er drie in het Waasland: Hofke Van Bazel, Sense en 't Korennaer. En twee in de Denderstreek: Kelderman en de Bakermat. Fleur de Lin is er ook weer bij. Het restaurant in Zele maakt het lijstje compleet. Libertine uit Erpe-Mere staat niet meer in de lijst, zij sloten vorig jaar de deuren.