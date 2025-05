Hoofdoekenverbod gestemd in provincieraad, maar Vooruit onthoudt zich, en dat zorgt voor ruzie met coalitiepartner N-VA: "Vertrouwensbreuk"

Hoogspanning in het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Want het is ruzie tussen coalitiepartners N-VA en Vooruit. Dat komt door de invoering van de nieuwe schoolreglementen in de provinciale scholen. Het provinciebestuur gaat daar een levensbeschouwelijke neutraliteit invoeren. Dat betekent dus dat er geen hoofddoeken of andere religieuze symbolen meer welkom zijn. Dat stond in het akkoord tussen de drie partijen. Maar, toen het punt vandaag ter stemming lag in de provincieraad, onthield Vooruit zich. Ook oppositiepartij Open Vld deed dat. Groen stemde tegen. Het punt raakte er wel door dankzij een wisselmeerderheid van N-VA, cd&v en Vlaams Belang. Eerste gedeputeerde Kurt Moens is boos over de gang van zaken. Over de levensbeschouwelijke neutraliteit in de provinciale scholen was er nochtans een akkoord met Vooruit. Ook partijvoorzitter Conner Rousseau zou zijn zegen gegeven hebben, maar nu komt de partij daarop terug. Een vertrouwensbreuk zegt Moens, en hij vraagt zich af hoe de socialisten de brokken nog zullen lijmen.