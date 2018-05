Unizo Erpe-Mere maakt wensen bekend aan politieke partijen

Drie maanden cel met uitstel, een geldboete van 3.000 euro waarvan de helft met uitstel en negen maanden rijverbod waarvan vijf maanden met uitstel. Dat is de straf die een vrouw krijgt om eind januari 2016 een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt op de N47 in Zele, ter hoogte van het op en afrittencomplex van de E17. De vrouw was op zoek naar de oprit van de snelweg en reed bijzonder traag. Daarop reed een auto op haar in. De bestuurder van dat voertuig, een man van 32 uit Gavere, overleefde de klap niet. Uit het onderzoek bleek dat de man te snel had gereden en ook onder invloed was van alcohol. Toch vond de politierechter dat de aansprakelijkheid van de vrouw was bewezen, en werd ze veroordeeld voor haar schuld.