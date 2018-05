Twee zwaargewonden bij ongeval met mobilhome op E34 in Stekene

Spectaculaire crash op de E17 in Zele afgelopen nacht. Daar is een vrachtwagen gekanteld en in de gracht beland. Het ongeval gebeurde in de richting van Gent. De vrachtwagenbestuurder kon zelf uit zijn cabine klimmen, maar werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was geladen met grondstoffen om luiers van te maken. Een deel van de lading kwam op een parallelweg terecht. De takeling was zeer moeilijk en nam enkele uren in beslag. Maar nog voor de ochtendspits was de snelweg opnieuw volledig vrij.