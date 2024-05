Maandag begint in Sint-Niklaas de heraanleg van het grootste marktplein van België

Maandagochtend begint in Sint-Niklaas de langverwachte heraanleg van de Grote Markt. Ingrijpende werken die het uitzicht van het grootste marktplein van ons land voorgoed zullen veranderen. Het wordt een gemoedelijke start, want het gaat volgende week nog maar over voorbereidende werken. In een eerste fase verdwijnen de bekende houten promenade en de bushokjes langs de kant van de Collegestraat. Eén week later begint het dan echt, met ook veel verkeershinder tot gevolg. Die zal volgende week nog beperkt zijn.