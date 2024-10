Twee mannen die diefstal met geweld wouden plegen in Erpe-Mere, blijven aangehouden

De twee mannen, die maandag werden opgepakt na een diefstalpoging in Erpe-Mere, blijven aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De politie kon de twee 20-jarige mannen maandagnacht inrekenen in deelgemeente Aaigem. De mannen werden meegenomen voor verhoor na een poging tot diefstal met geweld. Het parket van Oost-Vlaanderen opende een gerechtelijk onderzoek, en de onderzoeksrechter besliste vandaag over hun verdere aanhouding. Volgende week maandag verschijnen de dieven voor de raadkamer in Dendermonde.