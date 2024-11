In Aalst is de sporthal van de Odisee Hogeschool tijdelijk omgetoverd tot laboratorium. En dat heeft alles te maken met de Dag van de Wetenschap. Die is nu zondag. En dan kan iedereen verschillende proeven komen doen. Het is belangrijk om kinderen daar van jongs af aan warm voor te maken, klinkt het. En daarom kreeg de campus vandaag al eens de perfecte proefpersonen over de vloer.