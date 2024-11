Nog acht dagen en het is zover. Dan is het Black Friday, de wereldwijde online koopjesdag. Maar op veel websites zijn er nu al kortingen in overvloed. Daar maken de shoppers dan ook gretig gebruik van. Ook in onze regio, stapelen de pakketjes aan de postautomaten en -afhaalpunten zich op. En dat is niet anders bij Tuincentrum Goessens in Erpe-Mere.