Vrouw zwaargewond bij verkeersongeval in Aaigem

Goed nieuws voor de bewoners van de Ropstraat in Haasdonk. Want het wegdek zal eind dit jaar heraangelegd worden. De bewoners zijn de slechte staat van het wegdek meer dan beu, met putten over de hele breedte van de weg. Al meer dan tien jaar eisen ze een oplossing, onder andere met dit bord. En die oplossing komt er eindelijk. Want de gemeente heeft nu geld vrijgemaakt om aan de werken te beginnen. In maart of april komt er een bewonersvergadering met de eerste ontwerpen. Eind dit jaar start de zoektocht naar een aannemer. De heraanleg zelf is gepland voor eind dit jaar of begin volgend jaar.