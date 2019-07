Door het oppompverbod in onbevaarbare waterlopen dreigt er een waterschaarste voor landbouwers. Daarom zet Aquafin de poorten van 19 installaties in Vlaanderen open voor de afhaling van gezuiverd afvalwater. In onze regio kunnen landbouwers terecht in het zuiveringsstation van Lokeren en in Ninove. Op die locaties wordt water onttrokken uit de zogenoemde effluentgoot, dat is water op het einde van het zuiveringsproces. Het afhalen van dat water is trouwens niet gratis. Vorig jaar konden landbouwers ook al gezuiverd afvalwater halen bij Aquafin.