Op deze laatste werkdag van de week zijn onze steden en gemeenten klaar met hun huiswerk. Alle vaccinatiecentra in onze regio liggen vast. Net voor de deadline kwamen de laatste twee erbij voor de mensen die in de eerstelijnszone Dender wonen. Zij kunnen terecht in twee sporthallen. De inwoners van Zele, Buggenhout en Hamme zullen uitgenodigd worden naar sporthal Meulenbroek in Hamme. De inwoners van Berlare, Dendermonde en Lebbeke moeten naar de sporthal van Appels in Dendermonde.