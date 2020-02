Mensen verzamelen zo'n 5 kilogram méér PMD sinds de nieuwe blauwe zak is ingevoerd. Dat besluiten zes van de acht Oost-Vlaamse afvalintercommunales na het eerste half jaar. Afvalintercommunales IDM en Verko schakelden in april vorig jaar over op de nieuwe blauwe zak. MIWA, ILvA, IVM en Ibogem begonnen 2 maanden later. De zakken zelf zijn niet vernieuwd.Maar er mag wel meer ingestopt worden, zowat alle plastic huishoudelijk afval. Sinds die uitbreiding is er 4,7 kg per inwoner per jaar meer pmd ingezameld. En dat is dan weer goed voor het restafval. Want zo goed als dezelfde hoeveelheid verdwijnt dan niet in de grijze zak. Zo moet er 7 miljoen kilogram restafval van de Oostvlamingen niet naar de verbrandingsoven.