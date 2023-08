Topjaar: Wijnboeren uit de streek verwachten tot een vijfde meer productie

In Sint-Niklaas start vanaf morgen de heraanleg van het betonnen fietspad in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Het fietspad wordt er volledig uitgebroken en heraangelegd in rode beton. Als alles goed gaat, worden de werken net voor de start van de Vredefeesten afgerond. Die Vredefeesten vinden plaats over 2 weken, op 1, 2 en 3 september. De Onze-Lieve-Vrouwstraat is een belangrijke uitvalsweg van de stad en loopt pal door het centrum en langs de Grote Markt. In de aangrenzende straten wordt er tijdelijk een dubbele rijrichting ingevoerd. De werken zouden op 31 augustus klaar moeten zijn.