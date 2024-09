Toeschouwer in levensgevaar na ongeval tijdens motocrosswedstrijd in Hamme-Zogge

In Hamme-Zogge is vanmiddag een toeschouwer levensgevaarlijk gewond geraakt tijdens een motorcrosswedstrijd. Een motorcrosser was tijdens de wedstrijd bij de Nieuwelingen met zijn machine uit de bocht gevlogen. Een toeschouwer, een man van 67, raakte daarbij zwaargewond. Hij is in kritieke toestand naar het UZ in Gent overgebracht. Nog zeker twee andere mensen uit het publiek raakten ook gewond, net als de motorcrosser zelf. Twee van hen kregen ter plaatse verzorging, een derde moest ook naar het ziekenhuis. De plaats waar het ongeval gebeurde is door het gerecht afgesloten voor verder onderzoek. Ook de motor werd in beslag genomen. Het crossevent, dat het voorlaatste was van dit seizoen, werd stilgelegd.