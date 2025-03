30.000 toeschouwers zakken af naar Wuitensfeesten: "We moeten niet onderdoen voor Aalst"

In Hamme kunnen ze maar niet genoeg krijgen van carnaval. Want na de stoet gisteren, trokken vandaag meer dan 1.500 kinderen verkleed door de straten van de gemeente. De 66ste editie van de Wuitensfeesten is een echte voltreffer, die jaar na jaar groeit. En het zonnetje vandaag, was dan ook mooi meegenomen.