Laatstejaars campus Richtpunt Hamme dompelen zich onder in cybercriminaliteit

In Hamme hebben de laatstejaars van campus Richtpunt zich ondergedompeld in cybercriminaliteit tijdens de cyberpreventiedag. Dit initiatief is een samenwerking tussen de school, de politiezone Hamme-Waasmunster en Febelfin. Ze willen jongeren bewust maken van de gevaren van phishing en 'geldezels'. Dat is nodig, want meer dan één derde van de verdachten van cybercriminaliteit is tussen de 14 en 20 jaar, vaak zonder het te beseffen.