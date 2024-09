Toeschouwer van 67 overleden in ziekenhuis na ongeval tijdens motorcrosswedstrijd in Hamme-Zogge

In Hamme-Zogge is vanmiddag iets over drie uur een toeschouwer levensgevaarlijk gewond geraakt tijdens een motorcrosswedstrijd. Na overbrenging naar het ziekenhuis is de man vanavond aan zijn verwondingen bezweken. Een motorcrosser van 32 was tijdens de wedstrijd bij de Nieuwelingen met zijn machine uit de bocht gevlogen. Eén van de toeschouwers, een 67-jarige man, werd in levensgevaar naar het UZ in Gent overgebracht, maar daar is hij uiteindelijk overleden. Naast de motorcrosser zelf raakten ook nog twee andere toeschouwers lichtgewond, een man van 42 en een vrouw. De man werd ook overgebracht naar het ziekenhuis, de vrouw kon ter plaatse worden geholpen. De plaats waar het ongeval gebeurde en de motor werden door het gerecht in beslag genomen en het crossevent, het voorlaatste van dit seizoen, werd een tijdlang stilgelegd.