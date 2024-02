Toerisme Vlaanderen geeft nieuwe toekomst aan Graventoren en Getijdenmolen in Rupelmonde

In Rupelmonde, bij Kruibeke, heeft Toerisme Vlaanderen de toekomstplannen onthuld voor de Graventoren en de Getijdenmolen in de gemeente. Toerisme Vlaanderen heeft sinds begin vorig jaar die twee monumenten in in erfpacht; de molen voor minstens 27 jaar, en de toren voor 40 jaar. Het is de bedoeling om op beide sites het verhaal te vertellen van de Scheldevallei, en van Mercator, de beroemde cartograaf die in 1512 in Rupelmonde is geboren.