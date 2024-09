Morgen start in Rupelmonde Repmond Rock. Het tweedaags muziekfestival is intussen al aan zijn 31ste editie toe. En ook nu weer biedt het evenement een leuke mix van bands en dj's, met namen als onder meer Bizkit Park, Admiral Freebee, Faisal en Bobby Ewing. Repmond Rock is een festival voor het hele gezin, zeggen de organisatoren, die vandaag nog volop de laatste hand legden aan de opbouw ervan.