Brandweer moet man uit Schelde redden die het al te warm had gekregen

In Rupelmonde moest de brandweer vanmiddag een man redden uit de Schelde. De man was in Steendorp gaan zwemmen met een plank, op een gevaarlijke plek waar de stroming sterk is en veel schepen varen. Een schipper zag de zwemmer en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kwam met een duikteam en kreeg de man, die helemaal uitgeput was, aan de kant. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse Waterweg waarschuwt dat zwemmen in bevaarbare wateren verboden is en levensgevaarlijk kan zijn.