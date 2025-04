In Rupelmonde hebben ze vandaag Apostelbrokken gevierd. Dat is een echte traditie in de Scheldegemeente, ieder jaar op Witte Donderdag. Twaalf jonge apostelen, kandidaat-vormelingen uit Rupelmonde, Bazel en Kruibeke krijgen dan een voetwassing. Daarna gooien ze vanaf het balkon van 't Stadhuys, dat is het oude gemeentehuis, gewijde broodstukken, de zogenaamde ‘apostelbrokken’, naar de mensen.