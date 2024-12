Het kerstdorp van Rupelmondenaar Marc is drie verdiepingen pure kerstmagie: "Ik zit aan mijn maximum, ik krijg niet meer ruimte toegewezen"

We hebben nog wat kerstmagie voor u. Want in een appartement in Rupelmonde staat er een kerstdorp van maar liefst drie verdiepingen. Het is het werk van Marc, en hij bouwt het dorp nu voor het zesde jaar op rij. Maar iedere keer wordt het groter en imposanter. Met die klus is hij zo'n vier weken bezig. Maar groter dan dit gaat het niet meer worden, dat mag niet meer van Marc zijn vrouw. Volgend jaar denkt Marc eraan om een uitverkoop te houden om met het geld wat nieuwe dingen aan te kopen.