Teams proberen elkaar in de Molenbeek te trekken tijdens kermis in Aaigem

Nog sport, maar dan van een heel ander kaliber: touwtrekken. Het is om de twee jaar een vaste traditie op de kermis van Aaigem, aan Erpe-Mere. Van een kleinschalig evenementje in 2012 tussen 2 ploegen, is deze wedstrijd nu uitgegroeid tot een massaspektakel waar alle wijken van Aaigem aan deelnemen. Acht ploegen zijn het nu, die proberen om elkaar in de Molenbeek te trekken; vijf mannenploegen en drie vrouwenploegen. Allemaal hebben ze welklinkende namen als 'Beirg', 'Landries' en 'Plosj'. Het tornooi wordt geleid door professionele scheidsrechters, en het hoogtepunt van het tornooi is het moment waarop de eerste man of vrouw in de Molenbeek tuimelt.