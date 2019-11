Gewelddadige overvallers zijn gisteravond de woning binnengedrongen van een gezin in Erwetegem, bij Zottegem. De grootmoeder, die werd bedreigd met wapens, en haar twee kleinkinderen, waren aanwezig in de woning. De verdachten waren op zoek naar geld en juwelen.Nadien namen ze de vlucht met een wagen van het gezin. Met het gestolen voertuig raakten ze in Haaltert betrokken bij een aanrijding. Het voertuig was daardoor niet meer rijvaardig.Op de plaats van het ongeval zijn de omstaanders door – mogelijk drie - verdachten bedreigd met een wapen. Een getuige kreeg slagen van een van de verdachten en raakte hierbij licht gewond.De verdachten namen te voet de vlucht. De lokale politie startte een klopjacht waarbij een helikopter en een speurhond werden ingezet. Kort daarop kon de politie, mede door de speurhond, een verdachte aantreffen en arresteren.Een tweede verdachte kon later worden gevat in het station Brussel-Zuid.Meer vanavond, in het TV Oost Nieuws.