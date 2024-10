Stijn Marchand (42) uit Eksaarde krijgt 27 jaar cel voor moord, bedreiging en belaging

Stijn Marchand, een glazenwasser uit Eksaarde, krijgt 27 jaar cel voor moord, bedreiging en belaging. Dat heeft het Gentse hof van assisen vanmiddag beslist. Twee jaar geleden schoot hij de partner van een vrouw waarmee hij een affaire had dood. Marchand bracht zijn liefdesrivaal Frank De Vleeschauwer om het leven nadat zijn ex-vriendin terugkeerde naar haar gezin. De Vleeschauwer kreeg drie kogels in het lichaam, waarvan één het cervicale ruggenmerg raakte en fataal bleek. Marchand beweert dat hij de dag van de feiten zelfmoord wou plegen en daarom het vuurwapen op zak had. Tijdens een gesprek zou De Vleeschauwer volgens Marchand op hem gesprongen zijn en vuurde hij ongewild de schoten af, verklaart de veroordeelde. De jury gaf hem dus ongelijk. Marchand zat sinds de feiten in voorhechtenis en kan ten vroegste in 2031 een voorwaardelijke invrijheidsstelling aanvragen. Straks meer in het TV Oost Nieuws om 18u30.