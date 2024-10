Assisen Oost-Vlaanderen - Stijn Marchand schuldig aan moord, bedreiging en belaging

Stijn Marchand, de 42-jarige man die in 2022 in Eksaarde zijn liefdesrivaal Frank De Vleeschauwer doodschoot, is schuldig aan moord op de man, aan bedreiging van zijn ex-minnares Dorien Laureys en aan belaging van beide slachtoffers. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen maandagavond beslist. De verdediging vroeg de jury om Marchand alleen schuldig te verklaren aan onopzettelijke doding van De Vleeschauwer, maar de jury achtte zowel de doodslag als de voorbedachtheid bewezen, en verklaarde Marchand schuldig aan moord. Deze ochtend wordt er gepleit over de strafmaat. Marchand riskeert levenslange opsluiting.