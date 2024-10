Het Hof van Assisen in Gent heeft Stijn Marchand veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op Frank De Vleeschauwer, de man van zijn ex-minnares. Marchand blijft tot op vandaag volhouden dat het een ongeval was. Maar de jury besliste daar anders over. De ouders van het slachtoffer zijn blij dat het proces voorbij is, want het waren bijzonder emotionele dagen.