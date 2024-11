Nieuwe vredesboom op begraafplaats Eksaarde

Ook in Eksaarde, bij Lokeren, is het einde van de wereldoorlogen herdacht. Op het kerkhof is deze voormiddag een vredesboom onthuld. Onder begeleiding van een orkest wandelden de aanwezigen van het Stationsplein in Eksaarde naar de begraafplaats voor een kleine plechtigheid aan de nieuwe vredesboom. Er was zelfs een Poolse deligatie afgezakt om die onthulling bij te wonen. Het waren namelijk de Poolse soldaten onder leiding van generaal Stanislaw Maczek die in 1944 in Lokeren arriveerden en er de stad konden bevrijden. Ook de belleman van Lokeren sprak de aanwezigen toe.