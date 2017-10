Sterrenrestaurant 't Korennaer verkoopt overtolig porselein, bestek, glazen en decoratiemateriaal

Dylan Vandersnickt, de voormalig ondervoorzitter van Jong N-VA, is dood terug gevonden in zijn huis in Dendermonde. Alles wijst er op dat hij uit het leven is gestapt. Vandersnickt was 24 jaar. In mei van dit jaar kreeg de jonge, beloftevolle politieker nog bakken kritiek over zich heen, na de publicatie van een controversiële en wansmakelijke cartoon op facebook. Hij had de gezichten van politieke tegenstanders gefotoshopt in een verkrachtingsscène waarin ook een extreem-rechtse stripfiguur is te zien. Vandersnickt gaf later toe dat hij een fout had gemaakt, en excuseerde zich ook. Daarna verdween hij uit the picture bij Jong N-VA. De partij betuigde vandaag alvast ook haar medeleven aan de familie. Wie zelf ook met vragen zit over zelfdoding, die kan terecht op het gratis nummer 1813, of op de website zelfmoordlijn1813.be.