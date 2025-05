Sterrenrestaurant 't Korennaer trekt deze zomer naar zee

Een culinair nieuwtje, sterrenzaak 't Korennaer uit Nieuwkerken opent deze zomer een pop-up aan zee. Topchef Edwin Van Goethem gaat samenwerken met een bekend hotel in De Haan, Boutique Hotel Azur. Vanaf 19 juni wordt het hotel drie maanden lang omgedoopt tot de culinaire pop-up 't Korennaer Sea Side. Het moet een plaats zijn waar gastronomie en onze Noordzee kust samenkomen. Wie dus van de zee houdt en van lekker eten, die kan er meteen een gastronomisch weekendje van maken, want blijven slapen kan ook. Het restaurant in Nieuwkerken zal die hele periode gesloten zijn.