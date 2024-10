Auto brandt volledig uit aan showroom van autodealership in Nieuwkerken-Waas

In Nieuwkerken-Waas heeft de brandweer op het nippertje kunnen vermijden dat een autobrand oversloeg op de showroom van een autodealer. De bestuurster van een Saab cabriolet had haar wagen net voor de deur geparkeerd, op de Grote Baan, om iets op te halen. Maar toen ze nog maar net binnen was, vatte haar wagen plots vuur. In enkele minuten tijd stond de wagen in lichterlaaie. Een zwarte rookpluim was van ver te zien. Door de hitte sneuvelden enkele ramen van de showroom, maar het dubbele glas hield gelukkig wel stand tot de aankomst van de brandweer. Een technisch defect aan de motor van de wagen zou aan de oorzaak liggen van de brand.