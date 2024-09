Bestuurder richt ravage aan in Nieuwkerken: twee geparkeerde wagens met hoge snelheid geramd

In de Sint-Niklase deelgemeente Nieuwkerken heeft een wegpiraat gisterenavond een grote ravage aangericht. Het ongeval gebeurde rond 8 uur in een landelijke weg. De chauffeur reed vermoedelijk veel te snel en verloor de controle in een bocht. De wagen slipte 150 meter verder en raakte daarbij twee geparkeerde wagens. Bij de klap brak een achterwiel en een deur van de wagen. De chauffeur en een vrouwelijke passagier raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.