Helan Kinderopvang verwelkomt twee nieuwe vestigingen in Nieuwkerken-Waas

In Nieuwkerken-Waas, bij Sint-Niklaas, is de kinderopvangkoepel Helan uitgebreid met twee nieuwe vestigingen. Kinderdagverblijven NuppieNoek en NuppieNop vangen samen meer dan 50 peuters op, met een tiental medewerkers. Ze zijn al langer actief, maar komen nu in handen van Helan kinderopvang. Die vzw beheert hiermee nu al meer dan 60 kinderdagverblijven verspreid over heel Vlaanderen, goed voor zo'n 3.000 opvangplaatsen. De voormalige eigenares neemt met pijn in het hart afscheid van wat ze 30 jaar lang heeft opgebouwd, maar ze is ook blij met de overname. Want de vraag naar opvangplaatsen blijft nog jaarlijks toenemen.