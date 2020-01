Nog in de Waaslandhaven zijn de problemen met de chemische container aan de MPET-terminal nog lang niet van de baan. De container waarin sinds vorige week een gevaarlijke chemische reactie gebeurd, is nu ondergedompeld in een waterbad. Dat moet ervoor zorgen dat de container sneller afkoelt. De stof binnenin wordt gebruikt om plexiglas te maken. Wanneer ze in aanraking komt met zuurstof, gaat ze opwarmen. Om te voorkomen dat de container ontploft wordt hij al sinds woensdag natgespoten door de brandweer. In een ultieme poging om de temperatuur voldoende naar beneden te krijgen is de lading nu ondergedompeld in een groot bad. Pas wanneer de container koud genoeg is, kan hij weggevoerd worden. Maar wanneer dat zal zijn, weet niemand.