Sofie De Vuyst wint Brabantse Pijl voor vrouwen in Gooik

Mathieu Van der Poel heeft vanmiddag de Brabantse pijl bij de mannen gewonnen. Bij de vrouwen ging de zege naar onze streekgenote Sofie De Vuyst. De wielrenster uit Herzele maakt deel uit van een kopgroep van 11, en zij sprinten in Gooik voor de zege. De weg loopt daar lichtjes omhoog en De Vuyst is overduidelijk de sterkste. Een knappe sprint van de renster van Parkhotel Valkenburg, en die levert haar de allereerste profzege in haar carrière op. Meteen een hele mooie voor de 32-jarige De Vuyst. Haar vriend Bart de Clercq, zelf ook een profrenner is bevoorrechte getuige!