Sofie De Vuyst is 'Flandrienne van het jaar'

Sofie De Vuyst is verkozen tot Flandrienne van het jaar. De 32-jarige wielrenster uit Herzele heeft er een topjaar opzitten, met onder meer winst in de Brabantse Pijl en een knappe 15de plaats in Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Voor De Vuyst is het de eerste keer dat ze de prijs in de wacht sleept. Ze draagt de trofee ook op aan haar vriend Bart De Clercq, de ex-profrenner die door blessures z'n fiets aan de haak moest hangen.