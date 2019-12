In Grembergen, bij Dendermonde, heeft het parket een reconstructie gehouden van de mogelijke doodslag op een vrouw van 70, twee maanden geleden. De vrouw werd dood aangetroffen in haar woning in Grootzand. Kort daarna werd haar zoon van 49 opgepakt en aangehouden op verdenking van doodslag. De man zou een mentale beperking hebben, en zou geregeld ruzie hebben gehad met zijn moeder, die bedlegerig was. Het was de thuisverpleegster die de vrouw had gevonden. Ze had een grote blauwe plek in haar aangezicht, wat deed vermoeden dat het om een verdacht overlijden ging. De reconstructie moet nu meer klaarheid brengen in het precieze verloop van de feiten.