Grote controle van politiediensten en FAVV in serviceflats Hof ter Staede in Aalst

De politie, sociale inspectie en het federaal voedselagentschap hebben vanmiddag een grote controleactie gehouden in Hof ter Staede, in Aalst. Dat was tot voor kort een woonzorgcentrum. Nu worden de kamers als serviceflats verhuurd, officieel voor kwetsbare groepen. De reden van de inval is voorlopig onbekend. Politie en parket weigeren voorlopig alle commentaar. Maar eind vorig jaar raakten de serviceflats al in het nieuws, nadat een medewerker een hulpbehoevende man weigerde te helpen. Die man overleed later en de medewerker werd ontslagen. Of er bij de inval vandaag overtredingen werden vastgesteld, is niet duidelijk.