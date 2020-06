De sp.a in Sint-Niklaas gaat het voorstel om verwijzingen naar Leopold II in straatnamen of kunstwerken niet steunen. Niet dat de socialisten daar tegen zijn. Maar wel omdat de partij aan dit voorstel praktijktesten wil koppelen. Maar dat wil de meerderheid dan weer niet. Vanavond wordt erover gestemd in de gemeenteraad. De kans dat de Leopold II-laan verdwijnt is groot. Want de meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld is daar voor. En ook de CD&V is voor. Maar voor sp.a gaat het dus niet ver genoeg.