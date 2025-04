Shaun (15) is bouwstagiair van het jaar: "Shaun is als een labrador, heel enthousiast, en dan ben je ook enthousiast"

Op een bouwwerf in Linkeroever heeft een student uit Sint-Niklaas vanochtend de prijs voor 'bouwstagiair van het jaar' gekregen. Shaun is 15 en volgt stage bij bouwbedrijf GBN uit Sint-Niklaas. De collega's zijn zo tevreden over zijn werk dat ze hem nomineerden. Shaun is echt gepassioneerd door de bouwsector. Daarom koos hij ook voor een opleiding duaal leren op de Campus Connect in Sint-Niklaas.