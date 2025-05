Het is 1 mei vandaag, de Dag van de Arbeid. In Sint-Niklaas liep Vooruit-voorzitter Conner Rousseau mee in de optocht. Voor hem staat de zorg op 1. Hij krijgt wel kritiek van ABVV-topman Bert Engelaar die naast hem liep vanmorgen. Hij vindt het niet kunnen dat de socialisten antisociale maatregelen, zoals langer werken en minder pensioen, goedkeuren.