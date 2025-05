Sint-Niklase stadscentrum is helemaal autovrij tijdens evenement 'Buitengewoon': "Zo rustig, geen enkele auto die je hoort"

In het centrum van Sint-Niklaas kon je vanmiddag geen enkele auto bespeuren, want de straten waren allemaal autovrij, ter gelegenheid van het evenement Buitengewoon. Het stadsbestuur hield een lentedrink voor de inwoners en daarom werd het centrum afgesloten. De buren van de Grote Markt en de lokale handelaars gaan daar door een zware periode van wegenwerken. En nét daarom wilde de stad haar inwoners even verwennen.