Rousseau over "woordbreuk" bij stemming in provincieraad rond neutraliteit in onderwijs: "Zijn er geen belangrijker zaken?"

Conner Rousseau kwam ook nog even terug op de onthouding van Vooruit tijdens de stemming in de provincieraad, over het dragen van religieuze en politieke symbolen in het provinciaal onderwijs. Het punt raakte toch goedgekeurd dankzij een wisselmeerderheid met Vlaams Belang en cd&v. Gedeputeerde Kurt Moens is kwaad en spreekt van een zware vertrouwensbreuk. Volgens de gedeputeerde stond het in het bestuursakkoord. Dat Vooruit nu terugkrabbelt kan niet volgens hem. Hij hoopt dat de brokken nog te lijmen vallen. Maar volgens Rousseau was meer overleg op voorhand beter geweest, zegt hij nu.