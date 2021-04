Sint-Niklaas: Ingrijpende rioleringswerken moeten wateroverlast in wijk Tereken voorkomen

In de wijk Tereken in Sint-Niklaas is vanochtend gestart met ingrijpende wegenwerken. Die zullen in totaal een jaar duren. In een nog niet zo ver verleden liepen de straten er in de buurt er bij hevige regenval onder volledig. Een probleem met de rioleringen bleek de oorzaak te zijn van alle ellende. De stad heeft ondertussen enkele miljoenen subsidies gekregen om het probleem aan te pakken. Dat zal dus wel een tijdlang voor hinder zorgen. Een eerste fase loopt van de Knaptandstraat tot de Schoolstraat. Die werken zouden tegen het bouwverlof klaar moeten zijn. Er worden meerdere omleidingen voorzien.