Het is heerlijk lenteweer, maar zwemmen mag voorlopig nog niet in provinciaal domein de Ster. Er zit nog te veel blauwalg in het water. Binnenkort zal het water gezuiverd worden en daarna zou het weer veilig moeten zijn. Scholen die er hun sportdag doorbrengen, moeten dus aan de kant blijven. Dat kan ook leuk zijn, maar bij dit mooie weer zou een frisse duik toch nog plezanter zijn.