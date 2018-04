Nieuws Sint-Niklaas: Eindelijk (na 4 jaar!) dader ontmaskerd die coma-patiënt in elkaar ranselde

Na 4 lange jaren is eindelijk de dader ontmaskerd die een coma-patiënt zwaar mishandelde in een verzorgingstehuis in Sint-Niklaas. De dader is een man van 25 uit Vrasene die er toen ook werkte. In maart 2014 ontdekte het verplegend personeel de zwaar toegetakelde coma-patiënt in zijn kamer. Hij had verschillende breuken in het gezicht. De patiënt lag al 18 jaar in coma. Hij werd weken aan een stuk geslagen. Doordat collega's van de dader beginnen praten zijn is alles nu uitgekomen. De dader werkt niet meer voor het OCMW in Sint-Niklaas, en hij is geen onbekende voor het gerecht. Zo is hij ook al veroordeeld voor brandstichting in een ander rusthuis in de stad. De familie van de dader en van het slachtoffer kennen elkaar goed, dat maakt het verhaal des te pijnlijker. De coma-patiënt is intussen gestorven, maar niet ten gevolge van de mishandeling.