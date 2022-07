Scoutsleiders breken in in frituur en stelen geld tijdens kamp in Denderleeuw

De verdachte van de steekpartij in Sombeke bij Waasmunster is gevat. De man werd gisteravond voorgeleid voor de onderzoeksrechter en is aangehouden. De feiten dateren van vorige zaterdagavond. Rond acht uur belt een man aan bij de woning van een vrouw en steekt haar neer. Daarop neemt hij de vlucht. De vrouw van 45 kwam tien jaar geleden ook al in het nieuws, toen bleek dat ze haar twee kinderen om het leven had gebracht tijdens een vakantie op Curaçao. In 2016 werd ze hiervoor geïnterneerd, maar sinds kort was ze weer thuis. Ondanks de timing, bijna dag op dag 10 jaar na de vreselijke feiten op Curaçao, zou de steekpartij niks te maken hebben met het verleden. De feiten zouden zich afspelen in relationele sferen. De vrouw is inmiddels herstellende van de steekwonden. Het parket van Oost-Vlaanderen zegt dat er gisteravond een verdachte is aangehouden, maar geeft verder geen commentaar bij het onderzoek.