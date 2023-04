Scheepvaartmuseum Baasrode moet oude geschonken scheepsmotor laten gaan

Het scheepvaartmuseum in Baasrode moet volgende week afscheid nemen van een bijzonder stuk in hun huidige collectie. Een scheepsmotor die dateert van in de jaren 70 en geschonken is door de eigenaar van het schip waar de motor in zat. Nu staat de motor buiten op de museumsite, maar dat is niet naar de zin van de provincie Oost-Vlaanderen, die de site beheert. "De motor is hier niet gebouwd en wordt gebruikt voor schepen die hier niet kunnen varen. Het past dus niet in dit kader", zegt de provincie. Maar die beslissing komt hard binnen bij het scheepvaartmuseum én bij de zoon van de schenker.