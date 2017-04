Economie Rupelmonde: Scheldewerf doet het goed één jaar na heropstart

De Scheldewerf in Rupelmonde wil op termijn opnieuw een volwaardige scheepswerf hebben. Net zoals in haar glorieperiode in de jaren '70 en '80. Het bedrijf ging in 2014 failliet, maar de familie Aertssen nam vorig jaar het roer over. En met succes blijkbaar.